Более 10 километров береговой линии Краснодарского края очищено от нефтепродуктов

Добровольцы возобновили работы в 8 утра. На одних участках уборка массовая, на других точечная. На помощь едут люди со всей страны. Настрой боевой - добровольцы уверены, что справятся до летнего сезона. Работы не прекращались даже ночью. Спасатели, используя технику, продолжали убирать нефтепродукты на отдельных участках.

В Крыму предъявлено обвинение двум капитанам танкеров, потерпевших крушение в акватории Черного моря. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судоводительская, техническая и экологическая экспертизы. После улучшения погодных условий будет проведен осмотр места крушения, а также извлечение обломков судов.

Море выбрасывает на берег не только мазут, но и части потерпевших крушение в Черном море судов. Это, например, спасательная шлюпка, которой не успел воспользоваться экипаж. Во время сильного шторма ее просто сорвало с танкера "Волгонефть-212".

Собрано более 100 тонн нефтепродуктов, очищено 10,5 километра береговой линии. Обследовано 130 километров. Новых очагов не обнаружено. Шторм утих, и теперь спасатели смогут локализовывать пятна мазута прямо в море.