Анастасия Вертинская принимает поздравления с юбилеем

Одна из самых красивых и любимых зрителем актрис советского кино Анастасия Вертинская принимает 19 декабря поздравления с юбилеем.

Звезда младшей дочери Александра Вертинского взошла, когда ей было всего 16 лет - успех фильмов "Алые паруса" и "Человек-амфибия" принес актрисе без профессионального образования всенародную известность. Режиссеры и критики отмечали необычную внешность девушки - хрупкую и загадочную, ее природную грациозность и музыкальность. Иностранная пресса называла Вертинскую "Вивьен Ли советского экрана".

После окончания Щукинского училища актриса доказала, что способна создавать и глубокие психологические образы. Роли в экранизациях "Анны Карениной", "Войны и мира", "Безымянной звезды" и "Двенадцатой ночи" считаются одними из лучших в истории кино.

Около двадцати лет актриса играла на сценах "Современника" и МХАТа, затем преподавала за рубежом. Брак Вертинской с Никитой Михалковым продлился всего три года, но она стала и счастливой матерью, и бабушкой четверых внуков.