Многоженец Иван Сухов: "Вот народ рожаю, воспитываю их достойными людьми"

После своего интервью Иван Сухов, у которого три жены и 14 детей, проснулся знаменитым.Рассказы мужчины о том, что со своим семейством живет в обычной "трешке" на 75 тысяч рублей, не оставили равнодушными пользователей Сети. Те бурно обсуждают детали его жизни и жизни его жен и детей. Многие комментаторы убеждены, что к Сухову следует направить органы опеки.

В новой беседе с журналистами мужчина заявил, что не боится проверок и готов за все ответить и все показать. Многоженец сообщил, что на самом деле подрабатывает водителем и этим обеспечивает свою семью. В планах у него стройка дома во Владимирской области. Однако ни кредитов ни ипотеки он брать не намерен.

"Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моем понимании, люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю их достойными людьми", - заявил Сухов телеграм-каналу SHOT, комментируя людской гнев в Сети.

Исполнительные производства от налоговиков Сухов объяснил тем, что специалисты, скорее всего, сами медленно сработали, мол, поздно отправили квитанцию по алиментам на остальных детей, которые живут с бывшими женами Ивана.