Стас Михайлов рассказал о борьбе с болезнью, которой раньше пугали

Стас Михайлов посетил "Новогодний концерт ЖАРЫ", прошелся по красной дорожке, попозировал фотографам и пообщался с журналистами. В последнее время любимец женщин выглядит великолепно. Сам певец не скрывает, что каждый день трудится в спортзале для поддержания прекрасной формы. Однако проблемы со здоровьем все равно преследуют артиста. Он рассказал, что недавно болел, однако старается не фокусироваться на негативе.

"Все это уже как-то... Не обращаешь внимание. Раньше этим пугали, а сейчас уже просто… Каждый вечер пью вместо ужина куркуму, лимон, мед, имбирь и корицу. Вот такой напиток. Дубасишь и все, ложишься", - сообщил Михайлов.

Артист не дает себе ни шанса расслабиться. Он по праву считается одним из самых успешных и востребованных певцов на отечественной эстраде. Стас Михайлов признался, что будет работать в новогоднюю ночь, однако все равно постарается самое волшебное время провести с семьей, потому что обожает Новый год.

"Для меня сейчас радость, когда с детьми, с семьей собираемся. Вот возвращаемся к этому... Это не то, что вот мы садимся глупо и загадываем желание. Это просто атмосфера праздника. И вот как бы мы погружаемся в детство. В то состояние, которое по кайфу каждому из вас. Даже сейчас, какое бы время ни было. Не так много праздников, в которые хочется возвращаться и отмечать. Вот Новый год – один из них", - признался певец "КП".