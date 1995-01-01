ФСБ показала видео задержания убийцы генерала Кириллова

ФСБ в четверг показала видео задержания гражданина Узбекистана, который подозревается в исполнении теракта, унесшего жизнь начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Само задержание произошло накануне. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, исполнитель теракта был задержан в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Исполнитель теракта был задержан на следующий день благодаря камера видеонаблюдения. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Игоря Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.