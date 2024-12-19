Новые подробности дела о столкновении поездов в Мурманской области

Авария случилась в Кандалакшском районе Мурманской области. Двухэтажный состав в десять утра выехал из Мурманска в сторону Санкт-Петербурга. В 15.00 проехали Кандалакшу. Через час - станция Княжая. В этот момент и случилась авария.

Сильный толчок почувствовали все 326 пассажиров. Очевидцы рассказали: внезапно вагоны встряхнуло, затем непонятный грохот. Оказалось, что на полном ходу в пассажирский состав влетел товарный поезд. Тот стоял на ремонте, но тормозные башмаки сдавило и состав поехал вниз. В результате ЧП пострадало более 30 человек, двое погибли.

Сейчас же стало известно, что машиниста грузового поезда и его помощника задержали следовали. Их подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей, передает РИА Новости.

По некоторым данным, товарняк стоял под уклоном 17 градусов. По инструкции, в таком случае требуется не менее 33 тормозных башмаков для удержания состава, а выставлены были всего пять,