"Прошу только об одном": Александр Буйнов обратился к родному человеку

Сложно представить, но весной Александр Буйнов отметит круглую дату. Популярному певцу исполнится 75 лет, но кто даст?! Знаменитый артист продолжает выступать, его график расписан на недели вперед. Сам Буйнов тщательно следит за своим здоровьем, поэтому у него отличная форма. К тому же всегда рядом с ним супруга Алена и любимые родственники: дочь Юлия, внуки Александр, Дарья и Софья.

Кстати, Александр не так давно окончил Президентское кадетское училище и поступил на первый курс в институт, где сейчас учится на дизайнера. Вообще-то певец надеялся, что внук продолжит военную карьеру и станет офицером, но родственник решил иначе.

"Это был его выбор, поэтому прошу Сашку только об одном: не бросать учебу. А внучки учатся в девятом классе, занимаются в школе танцев "Тодес", в художественной школе при Строгановском училище. Отношения у меня с внуками на равных, мы общаемся на одном языке, и я не чувствую себя дедом", - сообщил Буйнов.

В честь юбилея певец планирует дать большой сольный концерт, на котором, конечно, будут присутствовать его близкие и друзья. Мероприятие должно состояться в апреле, передает "Мир новостей".