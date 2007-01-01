Сильно изменившаяся Татьяна Овсиенко рассказала о личной жизни

Татьяна Овсиенко прославилась благодаря участию в музыкальной группе "Мираж". Однако настоящий успех певица получила, когда запустила сольную карьеру. Ее песни "Школьная пора", "Женское счастье" и "Дальнобойщик" до сих пор пользуются огромной популярностью. А вот сама Овсиенко в какой-то момент ушла в тень. Лишь недавно она снова стала появляться в медийном пространстве.

Так, например, артистка дала интервью телеканалу "Беларусь 1". Перед камерами 58-летняя Татьяна предстала в светлом наряде, с укладкой и макияжем. Артистка обсудила множество тем, в том числе и брак с продюсером Владимиром Дубовицким, который, к слову, был бывшим мужем певицы Ирины Аллегровой.

Татьяна рассказала, что однажды, когда у него уже были проблемы в браке с "шальной императрицей", Дубовицкий попросился пожить у нее. Овсиенко согласилась, она тогда отправлялась со своей группой на гастроли. А по возвращении она обнаружила, что Дубовицкий встретил ее в аэропорту и повез в ресторан. У Овсиенко тогда был день рождения.

"Просит официанта принести шампанское и произносит тост: "Хочу вас всех поздравить с днем рождения моей будущей жены". Я не понимаю, как реагировать Может, шутка какая-то. Оказалось, нет. Он на полном серьезе сделал мне предложении в присутствии моих музыкантов. Потом полетел к моей маме просить моей руки", - рассказала артистка.

В итоге Татьяна и Владимир поженились в Киеве в 1993 году, однако в 2007 году оформили развод. Детей в браке н у них не было, однако пара взяла из детского дома мальчика Игоря. После развода Овсиенко больше не вышла замуж, но уже много лет состоит в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым.

В Сети меж тем бурно обсуждают внешность артистки. По мнению многих комментаторов, прославленная певица сильно изменилась. Кто-то говорит, что всему виной возраст, а кто-то считает, что налицо проблемы с алкоголем, которые якобы ранее имели место быть.