"Ситуация меняется кардинально": Путин о ходе спецоперации

В ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о ходе специальной военной операции.

"Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь о продвижении не на 100-200 метров. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Подчеркиваю - каждый день", - сообщил глава государства.

Как добавил российский лидер, боевые действия - сложная вещь. По словам Путина, загадывать вперед трудно и ни к чему, но "мы движемся к решению задач, которые обозначили в начале СВО".

Российские бойцы действуют героически, подчеркнул Путин.