"Правительство думает о будущем": Путин затронул важный момент на прямой линии

В Москве в Гостином дворе стартовала "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Российский лидер ответил на вопросы граждан. Так, для начала он отметил, что, когда в стране все стабильно, то жить "скучно" и требуется "движуха", а затем затронул вопросы цен в стране и инфляцию, которая, по его мнению, является "тревожным сигналом".

Также Владимир Путин высказал мнение, что, несмотря на текущие проблемы, правительство России работает эффективно и "вполне удовлетворительно".

"Очень много делает, когда думает о будущем, о будущем надо думать всегда", - заявил российский президент.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, Владимир Путин подводит итоги года. Президент отвечает на вопросы россиян и журналистов. Количество обращений к российскому лидеру уже превышает два миллиона.