"Все будет восстановлено": Путин рассказал о ситуации в Курской области

Президент в России Владимир Путин в ходе Прямой линии рассказал о ситуации в курском приграничье. Глава государства отметил, что ВС России точно выбьют противника из Курской области. Однако Путин не стал называть конкретных дат, чтобы не давить на российских военнослужащих.

"Я знаю, есть планы, но сказать "к такому числу" - так не делается. Ребята же меня слышат, они пойдут вперед и не будут с потерями считаться. Но точно выбьют и после этого можно будет оценить ущерб", - отметил президент.

По словам Путина, все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены.

"На эти цели выделено 8 млрд рублей. Работать администрация будет работать все праздники и решать вопросы в том числе по сертификатам", - добавил глава государства.