Бойцов, освобождающих Курскую область, приравняют к участникам СВО

Бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих в контртеррористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам спецоперации.

В настоящий момент курские бойцы являются участниками КТО, а не СВО. Президент России Владимир Путин удивился, что до сих пор никто не занялся этой несправедливостью.

"Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание. Все-таки это прежде всего их обязанность", - подчеркнул глава государства в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии.

Статус курских военнослужащих будет исправлен. Выплаты пересчитают задним числом, сообщил Путин.