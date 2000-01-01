Путин предложил Западу дуэль с участием "Орешника"

Новые противоракеты, стоящие в Польше, не достанут до "Орешника". Об этом заявил президент в России Владимир Путин в ходе Прямой линии.

"Представим себе, что наша система стоит на удалении 2000 км. Противоракеты из Польши ее не достанут. Туда ничего не долетит, даже если эти районе не защищены, а они защищаются. И чтобы долететь нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разделение боевых блоков, и все - поезд ушел. Нет шансов сбить эти ракеты", - сказал Путин.

Глава государства предложил западным странам провести эксперимент-дуэль с участием "Орешника".

"Если эксперты западные считают, пусть согласуют и определят объект в Киеве, сосредоточат там все силы ПВО, а мы туда нанесем удар. Мы к такому эксперименту готовы. И для нас будет интересно. Проведем такую дуэль - будет полезно и для нас, и для американской стороны", - сказал Путин.

Ранее Путин объявил о скором старте серийного выпуска "Орешника".