Путин объяснил, почему нельзя перехватить "Орешник"

Некоторые западные эксперты утверждают, что российская гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" - вовсе не новое оружие, ее легко сбить даже на взлете. Владимир Путин, комментируя эти утверждения, предложил этим экспертам сравнить характеристики "Орешника" с существующими системами ПВО.

Путин подчеркнул, что это самое современное оружие. Конечно, были разработки, уже в российский период времени. На их основе была разработана система, которую в конце концов решили производить. Это новое оружие средней и меньшей дальности, недостижимое для систем типа Patriot и даже мощнее ее.

Президент России напомнил в эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным", что США в свое время разворачивали системы противоракетной обороны, разместив по 24 противоракеты в Румынии и Польше. У России в ответ появилась планирующая ракета "Авангард", преодолевающая эти системы.

Путин пояснил, что у "Орешника" дальность больше, чем у американских противоракет – которым, вдобавок, понадобится время на подлет. А у российской ракеты разделение боевых блоков начинается через несколько секунд после взлета, передает ТВЦ.