Путин объяснил, зачем менять ядерную доктрину

Владимиру Путину в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии задали вопрос об изменении ядерной доктрины России.

"Мы говорим о некоторых новых опасностях, которые могут перерасти в военные угрозы. Мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, у которых есть ядерное оружие", - объяснил глава государства.

Как добавил президент, если соответствующие угрозы будут создаваться Белоруссии, Москва будет это рассматривать как создание аналогичных угроз для самой России.