Актер Игорь Петренко вспомнил, как попал под удар ракет HIMARS на СВО

Игорь Петренко один из самых востребованных актеров в отечественном кинематографе. Причем часто ему достаются роли военных, настоящих патриотов. Однако и в жизни у артиста четкая позиция. Актер не скрывает, но и лишний раз не афиширует, что помогает бойцам на СВО и сам регулярно бывает в зоне боевых действий, привозя помощь.

"В одной из поездок попали под удар ракет HIMARS, тогда никого не задело, осколки только на память остались. Признаюсь, в тот момент даже испугаться не успели, хотя пролетели очень близко, но слишком внезапно все произошло. Дать оценку происходящему тогда было сложно. Когда возвращались, ехали в машине с моим близким другом молча, так как нахлынули сильные эмоции и пришло осознание, хотя прошло уже несколько дней. После таких моментов невольно начинаешь острее ощущать жизнь", - рассказал Петренко.

Недавно состоялась премьера ленты "Любовь Советского союза", в которой Игорь Петренко сыграл генерала, влюбленного в девушку, чей образ воплотила актриса Ангелина Стречина. Актер поделился мнением о своем герое:

"Сильный человек, но абсолютно связанный различными обстоятельствами и фатально понимающий всю бесперспективность вспыхнувшего чувства к красивой талантливой, яркой Галине Ковровой, главным делом для которого, как и для большинства окружающих, было бить врага. Но харизма и красота девушки и потребность заботиться о ком-то, взять под защиту, на мгновение заставили Константина Георгиевича потерять голову. Возможно, если бы не война… Хотя…".

Кстати, сам Петренко женат на актрисе Кристине Бродской. Пара воспитывает трех дочерей. Быть актерской семьей, по словам Петренко, это и просто и сложно одновременно, ведь можно, когда есть возможность, вместе "прогнать" какой-то кусок совместной сцены, но при этом остаться без ужина, если у вас разные графики, передает "Теленеделя".