Путин заверил, что России хватит средств на восстановление новых регионов

Владимира Путина в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии спросили о восстановлении новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории, подчеркнул глава государства.

Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться, добавил Путин. Уточнив, что в силе остаются планы построить хорошую кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для России.

В Донбассе и Новороссии уже восстановлена 21 тысяча объектов, указал российский лидер.