Путин высказался о крушении танкеров в Керченском проливе

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин назвал большой экологической бедой случившееся в Керченском проливе, где недалеко от берега затонули два танкера, из-за чего загрязнена мазутом оказалась территория в 49 километров.

По словам президента, правоохранительные органы дают оценку действиям капитанам судов, работают разные службы разных ведомств, главе государства регулярно докладывают о ситуации.

Сейчас нужно сделать все, чтобы убрать топливо, подчеркнул Путин. Губернатор Краснодарского края доложил, что работает группировка из 4 тысяч человек, дополнительных мер не требуется.

Также следует готовиться к эвакуации танкеров, заключил президент.