Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом в любое время

Российский лидер Владимир Путин готов к разговору и встрече с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Не знаю, когда мы встретимся с Трампом. Я готов к этому, конечно. В любое время. И готов буду к встрече, если он захочет этого", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста NBC News.

Путин добавил, что не общался и не виделся с Трампом более четырех лет.

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор после американских выборов. При этом ни Кремль, ни Белый дом информацию не подтверждали.