"Россия стала гораздо сильнее": Путин ответил американскому журналисту

Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого и добивалась: страна окрепла и стала по-настоящему суверенной. Об этом заявил президент в России Владимир Путин в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос журналиста NBC.

"Вам бы очень хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении, но я считаю, что Россия стала гораздо сильнее за прошедшие два-три года. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах в плане экономики, укрепляем свою обороноспособность", - отметил Путин.

Ранее президент заявил, что за два года рост экономики России составил около 8%. Уровень безработицы в нашей стране в настоящее время на рекордно низком уровне. Заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции.