Врачи ГКБ имени Баумана помогли девушке с повреждением сустава запястья

Учиться все делать левой рукой - есть, писать и даже рисовать - 19-летней Ксении пришлось после того, как весной она упала и неудачно приземлилась на правую. И хотя на рентгеновских снимках видимых повреждений в травмпункте не обнаружили, боль не прекращалась несколько месяцев.

"Я просто не могла долго напрягать руку вообще не при каких условиях. А это основная моя работа. Учусь я на художника в колледже при ВГИКе", - рассказывает девушка.

В отделение хирургии верхних конечностей ГКБ имени Баумана Ксению направили с подозрением на повреждение сустава запястья, а точнее - поддерживающего его триангулярного фиброзно-хрящевого комплекса.

"Это прослоечка между костями, очень мощная связка лучезапястного сустава. При повреждении возникают боли в лучезапястном суставе преимущественно с локтевой стороны. Что происходит: болезненное разгибание кисти, опоры на кисть, при вращении возникает болевой синдром", - объяснила Юлия Бялик, врач-травматолог-ортопед ГКБ №29 имени Баумана.

Для восстановления функций кисти пациентке назначили артроскопическую операцию. В столице при большинстве повреждений лучезапястного сустава это считают "золотым стандартом лечения". При таком вмешательстве хирургу не требуется вскрывать суставную полость – достаточно несколько небольших разрезов кожи над проблемным участком.

Благодаря артроскопии удается выявить даже те проблемы с запястьем, которые неразличимы на КТ и МРТ. И многие из них можно устранить. В общей сложности только за год в отделении травмы верхних конечностей больницы проводят порядка 6000 таких высокотехнологичных операций. В основном их делают планово по ОМС.

Спустя пару дней после артроскопии Ксения уже готовится к выписке. На запястье у девушки следы серьезного вмешательства едва заметны. После снятия гипса руку, само собой, нужно будет еще разрабатывать. Как - девушка уже придумала: решила научиться играть на гитаре.

Восстановить функции сустава запястья после артроскопии, как правило, удается большинству пациентов.