Вкусно и красиво: как работают московские ярмарки

Новый год уже стучится в двери, и ярмарки Москвы приготовили настоящие сюрпризы. Здесь можно найти все - от набора для любимого оливье до авторских и порой удивительных продуктов. Но ярмарка – это не только товары, но и история, традиции и, конечно, праздничное настроение.

"Ярмарки расположены во всех округах нашего города, рядом с остановками общественного транспорта, станциями метро, то есть сюда просто заскочить по пути с работы. Вся продукция, представленная на московских ярмарках, проверяется "Мосветобъединением". Все, что мы видим на прилавках, все было проверено врачами, у каждого продукта есть свой сертификат", - рассказала Анастасия Костяникова, руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки".

Секрет успеха ярмарок – в их участниках. Это фермеры и производители России, которые привозят сюда все лучшее, что есть в их регионах. Здесь можно найти настоящие сокровища для гурманов. Например, огромная нога черного кабана. А есть и угощения, которые точно понравятся каждому.

Главная зимняя сладость - конечно, мед. Все привыкли к гречишному или цветочному, но сорта, которые производят из Тамбовской области, для многих становятся открытием. Про классику тут тоже не забывают. Важно, чтобы каждый нашел себе мед по вкусу и настроению.

Праздничные ярмарки в России, а особенно в крупных городах, всегда были неотъемлемой частью жизни города. На кадрах 1908 года - ярмарка на Болотной площади, в то время - самая крупная в Москве. Люди толпятся у прилавков с сушеными грибами и рыбой и тщательно осматривают ассортимент, выбирая товары.

"Ярмарка - это не просто базар, не просто торговля, это возможность еще даже в конце 19 века для крестьянина выбраться в город. Приобщиться к цивилизации, посмотреть, что в моде, какие развлечения, прикупить сувениров", - объяснил историк, москвовед Александр Усольцев.

Волшебную атмосферу добавляет оформление. Всего в Москве в этом году открылось 130 ярмарок, и каждая украшена праздничными гирляндами, игрушками и новогодними елками.