Водоему с хищными растениями "Аптекарского огорода" исполнилось 10 лет

Водоему с хищными растениями "Аптекарского огорода" - крупнейшему в России - исполнилось 10 лет.

Венерина мухоловка, жирянка, росянки, даже южноамериканская гелиамфора и австралийский цефалотус сумели освоиться здесь и не потерять своих агрессивных качеств. Как и миллионы лет назад, эти растения продолжают ловить насекомых, а еще лягушек и мышей. И прекрасно их переваривать. Все дело в том микроклимате, которое создали для них в "Аптекарском огороде". Технически болото настолько совершенно, что в нем обрели новый дом экзотические растения всех континентов.

"Определенное освещение, ведь насекомоядные растения требуют высокой инсоляции, полностью очищена вода от всяких примесей, потому что обычная водопроводная вода не подходит, плюс на таймере срабатывают форсунки, которые увлажняют все вокруг", - объяснил Виталий Аленкин, куратор коллекции тропических растений "Аптекарского огорода".