Две ламы поселились на "Лосином острове"

В "Лосином острове" ожидаешь увидеть кого угодно, но точно не пару южноамериканских лам. Животные они, конечно, экзотические. К ним еще нужно привыкнуть, да и самим ламам сейчас важно приспособиться на новом месте.

"Они около недели у нас. Приехали из Краснодарского края. Адаптировались. Ведут себя хорошо. И за такой короткий промежуток времени уже начали к нам привыкать", - рассказала Светлана Березюк, специалист по экопросвещению парка "Лосиный остров".

Сотрудники парка для молодых лам - словно родители. Они и кормят, и гладят, и немного воспитывают. Для самки имя уже придумали - Алиса. Самца же пока между собой называют Филей. А официальная кличка появится позже.

Чтобы семейной паре не было скучно, лам поселили в вольере рядом с близкородственной альпака Златой. Ее доставили в парк чуть раньше. Первое время она делила территорию вместе с козочками, которые помогали ей скрасить одиночество. А как только в "Лосином острове" появились ламы, тут же нашла общий язык с ними, совсем позабыв о старых друзьях.

"Такое близкое соседство основано на том, что виды эти схожи и являются родственными. Они хорошо между собой взаимодействуют. Так как у нас пока самочка альпака она одна, такая коммуникация с соседями ей полезна. И животные намного меньше стрессуют, быстро адаптируются к новому месту и начинают быстро взаимодействовать с работниками, которые занимаются уходом за этими животными", - объяснила Карина Фоменко, начальник научного отдела парка "Лосиный остров".

И вот главный вопрос - для чего же ламы и альпака так срочно понадобились в национальном парке "Лосиный остров"? Если в Южной Америке, Австралии и еще нескольких регионах их разводят для получения шерсти, которая очень ценится во всем мире, то сюда их привезли с научной целью.

"Мы проводим паспортизацию парнокопытных национального парка. И данные животные могут являться объектом для сравнительного анализа, чтобы могли представлять, чем они отличаются от оленей. Особенно интересно это в плане крови. У них есть схожие особенности, например, необычная форма кровяных клеток", - добавила Фоменко.

Говорить о серьезных исследованиях еще рано. Первое время сотрудники парка стараются особо не вмешиваться в личную жизнь вновь прибывших, а наблюдают за ними со стороны. Через год от лам ждут потомства.

Впрочем, большой любви между Алисой и ее безымянным избранником, судя по всему, нет. Он-то к ней тянется, а она нет - даже едой отказывается делиться, всю морковь съедает сама. А еще и реагирует на него агрессивно, фыркает и, как положено ламам, плюется. Впрочем, специалисты успокаивают, период сейчас непростой, но скоро все обязательно наладится.