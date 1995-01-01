Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос об убийстве генерала РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Его задал Кир Харди Бреннан-Симмонс из NBC.

"Вы сказали - "покушение" на генерала Кириллова. То есть вы косвенно признали, что это теракт. Режим в Киеве не раз совершал подобное. И в Курской области они совершают преступления в отношении мирного населения", - сказал Путин.

Президент напомнил американскому журналисту, что киевский режим убивал и журналистов, однако в России ни разу не слышали осуждения со стороны американского журналистского сообщества.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Исполнитель теракта был задержан на следующий день благодаря камера видеонаблюдения. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Игоря Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.