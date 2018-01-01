Лариса Гузеева сообщила о болезни: "Дышать тяжело, еле хожу"

В последнее время Лариса Гузеева ушла в тень. Оказывается, популярная актриса и телеведущая покинула Россию. Звезда фильма "Жестокий романс" отправилась в путешествие. Вначале она побывала на Бали, а теперь отправилась в Германию. Однако случилась незадача - актриса заболела. Лариса Гузеева сообщила об этом на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Голос не узнаете, потому что я заболела. Отправилась в путешествие больная. Дышать тяжело, еле хожу. Но не важно, не уедешь же обратно", - прохрипела Лариса Гузеева, снимая себя в зеркале.

Звезда шоу "Давай поженимся" предстала перед многочисленными подписчиками в зеленой куртке, с платком на голове и дорогой сумкой известного бренда на плече.

До этого актриса побывала на рождественской ярмарке в Берлине. Лариса Гузеева посетовала, что сейчас ей не так весело проводить время за границей. Раньше она путешествовала с детьми, сыном Георгием и дочкой Ольгой, и мамой Альбиной, однако в 2018 году родительница Гузеевой умерла.