Путин: Россия достигла своих целей в Сирии

Запад пытается подать события в Сирии как какой-то сбой, поражение Москвы. Однако это не так – Россия в целом достигла своих целей, заявил Владимир Путин.

Президент России, отвечая на вопрос американского журналиста в эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным", пояснил, что не допущено создания исламского халифата. В Сирии пришли к власти не террористы. Российский лидер напомнил, что Россия пришла в Сирию, чтобы там не был создан террористический анклав.

Путин подчеркнул, что те группировки, которые воевали с Башаром Асадом, претерпели внутренние изменения, передает ТВЦ. Недаром же к ним лезут западные страны - значит, они изменились, отметил президент. Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной, хочется вспомнить слова известного человека: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", заключил Путин.