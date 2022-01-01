Россия готова к приговорам по украинскому вопросу, политика – это и есть искусство компромисса.

"Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Просто противная в обоих смыслах этого слова сторона отказалась от них", - сказал президент России в ходе "Итогов года с Владимиром Путиным".

Российский лидер напомнил, что договоренности были практически достигнуты в конце 2022 года в Стамбуле, однако, Киев отказался от них после консультаций с Великобританией.

"Он (тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – прим. ред.) сказал, что нужно воевать до последнего украинца. Но они кончаются уже, эти украинцы. Но нужно, чтоб та сторона была готова", - подчеркнул Путин.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчеркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.