Путин рассказал о мерах по повышению рождаемости

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии назвал вопрос демографии одним из важнейших для страны.

Глава государства констатировал, что уровень рождаемости, к сожалению, упал до 1,41%, это очень мало. Однако в таком же положении находятся и другие страны – в частности, Финляндия и Норвегия.

Путин рассказал, что что в России делают, чтобы поправить ситуацию. Так, по словам президента, создана целая программа - единое пособие для семей с детьми. Также сохраняется семейная ипотека и материнский капитал.

"450 тысяч мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок, для погашения ипотеки. Мы будем донастраивать этот инструмент дальше", - добавил президент.

По словам Путина, у всех глав регионов рабочий день должен начинаться и заканчиваться вопросами семьи.