Путин передал привет большому другу

Отношения России и Китая вышли на тот уровень, которого не было никогда.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. Главный секрет этих отношений – взаимное доверие.
Объем торговли России и Китая по разным оценкам составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается. Взаимодействие Москвы и Пекина во много является фактором стабильности в мировых делах.
Путин добавил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим большим другом и передал ему привет.
"Самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину", - сказал российский лидер.