Путин передал привет большому другу

Отношения России и Китая вышли на тот уровень, которого не было никогда.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. Главный секрет этих отношений – взаимное доверие.

Объем торговли России и Китая по разным оценкам составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается. Взаимодействие Москвы и Пекина во много является фактором стабильности в мировых делах.

Путин добавил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим большим другом и передал ему привет.