В парламенте в Абхазии убит депутат

Стрельба произошла в парламенте Абхазии. Ранения получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Обоих увезли в реанимацию. Сейчас же стало известно, что Вахтанг Голандзия умер, сообщает РИА Новости. Отмечается, что он был смертельно ранен в голову.

По данным абхазских СМИ, в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга. Во время заседания депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия начали спорить. Харазия достал пистолет и открыл стрельбу

И.о. министра внутренних дел республики Роберт Киут сообщил, что подозреваемым в стрельбе является депутат Адгур Харазия. Он скрылся с места происшествия, уточняет РБК.

Ранее в Абхазии случилось ЧП - работа Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) была остановлена после критического падения уровня воды в водохранилище. По всей Абхазии пропало электричество. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба не исключил возможность введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

К счастью, вскоре работу ИнгурГЭС восстановили, уровень воды в водохранилище увеличился.