Путин указал на необходимость ужесточать требования к мигрантам

Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции высказался о ситуации с мигрантами в России.

Вопрос глава государства назвал острым. По словам российского лидера, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда.

Кроме того, следует знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования, добавил президент. Правоохранители должны активно работать на этом направлении.

Путин уточнил, что не видит необходимости в отдельном ведомстве по миграции, но надо укреплять такую структуру в рамках МВД.

Отдельные шаги, обратил внимание президент, уже сделаны. Так, принят закон о праве не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.