Путин назвал сумму, которую украинские мошенники выманили у россиян

В рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина спросили о ситуации с телефонным мошенничеством в стране.

"Банки научились быстро выдавать кредиты. Но они обязаны проверять платежеспособность гражданина. То, что происходит сейчас, вызывает большую тревогу. Объемы этого жульничества зашкаливают. Только с территории Украины, где эта деятельность возведена в ранг государственной политики, выманили у граждан России более 250 миллиардов рублей. Примерно то же делала гитлеровская Германия, печатавшая фунты, чтобы подорвать экономику Великобритании. На это нужно обратить серьезное внимание", - заявил глава государства.

Путин выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных мошенников. При этом российский лидер отметил, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, но им тоже звонили.