Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку

Дальневосточная, арктическая ипотека под два процента, а также семейная и сельская ипотеки сохраняются.

Все программы продолжают работать, никакие лимиты по ним недопустимы, заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии.

"Это безобразие, не должно быть никаких лимитов, мы с правительством эту тему уже обсуждали, мне было обещано - я это обещание проверю", - отметил он.

Путин добавил, что не видит необходимости закрывать льготную IТ-ипотеку в России, так как экономия для бюджета будет небольшая.

Строительство жилья в России идет активными темпами. В прошлом году было построено 110 миллионов квадратных метров жилья, а в этом – 105 миллионов. Из всего объема построенного жилья 50% было построено на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).