Стала известна причина крушения поездов под Мурманском

Сломанный токоприемник стал причиной крушения поездов в Мурманской области. Об этом рассказал во время допроса машинист грузового поезда. По его словам, состав был обесточен и покатился под уклон.

По словам машиниста, в кабине электровоза загорелся главный выключатель, когда грузовой состав проехал станцию Княжая. Это означало, что поезд обесточен и не способен тянуть состав с шестью тысячами тонн. Машинист с помощником вышли наружу и увидели, что задний токоприемник опущен. Устранить поломку они не успели — состав покатился вниз, пишет Telegram-канал 112.

Двухэтажный поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с груженым рудой составом вечером 18 декабря в районе станции Княжая Мурманской области. В поезде ехали 326 пассажиров. Пострадали в результате аварии 25 человек, двое погибли.