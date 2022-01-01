Путин: У России нет предварительных условий для начала переговоров с Киевом

Владимир Зеленский де-юре уже не является президентом Украины – в настоящее время, согласно конституции Украины, легитимна только Верховная Рада. Об этом заявил президент в России Владимир Путин в ходе Прямой линии.

"И если первое лицо нелегитимно, нелегитимно и все остальное по этой линии. Все назначенные - соучастники противоправной деятельности", - отметил Путин.

По словам российского лидера, у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной.

"Мы готовы к переговорам. С учётом ситуации, которая складывается на земле сегодня. Нет смысла повторяться. Если не с главой режима, то с кем, если он нелегитимен? Мы будем разговаривать со всеми, в том числе и с Зеленским. Но подписывать будем только с легитимным представителем органов власти", - сказал Путин.

Ранее в ходе Прямой линии Путин напомнил, что договоренности были практически достигнуты в конце 2022 года в Стамбуле, однако Киев отказался от них после консультаций с Лондоном.