"Это как расстрел": Путин — о гонениях на церковь на Украине

Владимир Путин назвал уникальной вещью происходящее с Украинской православной церковью Московского патриархата. По его мнению, действия киевского режима — это грубейшее нарушение прав человека.

"Это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется. Они ведь даже не атеисты. Атеисты во что-то верят, а это не атеисты, а безбожники, люди без всякой веры. Этнические евреи, но кто их видел в синагоге?", - сказал Путин в ходе прямой линии.

По его словам, представители украинской власти — это люди без рода и племени. В будущем, по мнению Путина, эти люди "удерут и будут ходить не в церковь, а на пляж".