Дранга познакомил Муцениеце с родителями

Недавно стало известно, что у актрисы Агаты Муцениеце роман с музыкантом Петром Дрангой. Информация о романтических отношениях артистов появилась после того, как Агата и Петр вместе вышли в свет на премьеру фильма. Особо наблюдательные журналисты даже сняли, как парочка держится за руки, обнимается и даже якобы целуется в темноте кинотеатра. А после Муцениеце и Дранга уехали на одном автомобиле.

Пока одни комментаторы в Сети рассуждают, не очередной ли это пиар-роман, Дранга решил доказать серьезность их с Муцениеце отношений. Он уже познакомил ее с родителями. Об этом стало известно благодаря блогу Агаты. Она опубликовала видео из ресторана, где отец Петра справлял день рождения. Актриса сняла именинника, своего возлюбленного и дочь Мию. А после торжественного ужина влюбленные отправились гулять по вечерней Москве. На сей раз уже Петр снял Агату, которая распевала у него за спиной.

Таким образом артисты дали понять, насколько серьезны их отношения. Многочисленные поклонники пожелали Муцениеце личного счастья, однако не все и них выразили уверенность, что именно с Дрангой обретет его. Некоторые фанаты убеждены, что Агате стоит обратить внимание на мужчин не из шоу-бизнеса.