Путин о замедлении YouTube: "Пусть соблюдают наши законы, а свято место пусто не бывает"

Владимира Путина в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии спросили о замедлении работы YouTube в России.

"Google, создавая в России свою сеть, создал и "дочки", юрлица, серверы. Когда Запад стал вводить санкции и ограничения, Google сократил финансирование своих "дочек", поставок техники. Второе - YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Не должны злоупотреблять Сетью для достижения политических целей. Из-за этого к ним появляются претензии. Они должны выбрать: соблюдать наши законы или работать только у себя. А свято место пусто не бывает", - сказал российский лидер.

Путин также отметил, что блогерам бесполезно советовать, какие выбирать темы. Должно быть чувство ответственности - перед своими детьми, перед страной. И это чувство ответственности сориентирует в спорной ситуации, заключил глава государства.