Путин назвал главного бенефициара событий в Сирии

Президент России Владимир Путин прокомментировал участие Израиля в ближневосточном конфликте.

Россия остается верной своим позициям относительно решения палестино-израильского конфликта. Действия Израиля в секторе Газа заслуживают осуждения, подчеркнул российский лидер в ходе "Итогов года с Владимиром Путиным".

Глава государства заявил, что главным бенефициаром событий в Сирии является Израиль. Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий.

"Мы надеемся, что когда-нибудь Израиль выйдет с территорий Сирии, но сейчас он завозит туда дополнительные войска. Более того, местное население уже обращается с просьбой включить их в еврейское государство", - сказал Путин, подчеркнув, что происходящее является "сложным вопросом".