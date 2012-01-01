Кто такая Александра Суворова - ведущая "Прямой линии" с Путиным

Сегодня, 19 декабря, в Москве в Гостином дворе проходит "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Ее ведущей стала Александра Суворова. Миловидная шатенка в красном костюме привлекла внимания не меньше, чем российский лидер. Кто она такая, откуда взялась и как так близко оказалась возле президента, выяснили журналисты.

Александре Суворовой 35 лет. Она окончила школу с золотой медалью и МГУ с красным дипломом. Сначала Александра работала на одном из столичных каналов, где освещала новости моды и культуры, а потом переключилась на экономику и политику.

В 2012 году Суворова стала корреспондентом на канале "Россия 24", а спустя восемь лет появилась в качестве ведущей утренних новостей. Далее карьера красавицы стала развиваться стремительно. В 2023 году Александру выбрали пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина. Вскоре ее повысили до заместителя главного редактора телеканала "Россия 24". А затем она оказалась рядом с президентом на пленарной сессии Восточного экономического форума. Тогда Суворова выполняла роль модератора, сидя по правую руку от российского лидера.

Отметим, что Александра активна в интернете. У нее, например, есть страничка в запрещенной социальной сети "Инстаграм", где она часто делится фотографиями и видео с работы и личной жизни. Суворова не только много времени уделяет карьере, но и позволяет себе как следует отдохнуть, причем не только путешествует по России, но и пересекает границу.

Что касается любви, то тут Александра предпочитает не афишировать деталей. Многочисленные поклонники предполагают, что у нее есть любимый человек, но официально она не замужем и детей у нее нет, сообщает Spletnik.