Путин рассказал, с кем из лидеров прошлого выпил бы чашку чая

Президент России Владимир Путин ответил вопрос, с кем бы из известных личностей хотел бы выпить чашечку чая.

Российский лидер выделил канцлера ФРГ Гельмута Коля, бывшего президента Франции Жака Ширака и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Они, по словам Путина, были интересными собеседниками и настоящими патриотами.

Из ныне живущих Путин выделил председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Также глава государства хотел бы выпить чая со своими родными и друзьями.

"Хотел бы чаще встречаться со своими друзьями, выпить с ними чаю и поговорить", - сказал президент в ходе Прямой линии.