"Он любил эпатаж": Путин — о Жириновском и его прогнозах

Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг высказался о Владимире Жириновском. Ведущие программы спросили у президента, что он думает о предсказаниях покойного лидера ЛДПР, которые часто сбываются.

"Он не предсказатель. Но он был очень эрудированным и подготовленным человеком. Реальным экспертом. Он говорил это (прогнозы, - прим. редакции) на основе анализа того, что происходило и в нашей стране и в мире. И это сбывается. Но это именно прогноз, основанный на реальных знаниях и опыте", - сказал президент.

Путин добавил, что Жириновский любил эпатаж и с удовольствием им занимался.