Путин: Сельское хозяйство развивается и радует

Сельское хозяйство развивается высокими темпами в стране. Об этом заявил президент в России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По его словам, в 2023 году Россия поставила 66 миллионов тонн на экспорт.

"Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве. Мы входим в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок. А по пшену - вообще первое место занимаем. Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей в России", - отметил Путин.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что отечественное сельское хозяйство в 2024 году дало рекордный урожай - целевые показатели по важнейшим продуктам достигнуты.