Путин рассказал о проблемах в первичном звене здравоохранения

Президент России в эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным" ответил на вопрос о проблемах в сфере здравоохранения. Российский лидер отметил, что это очень важный вопрос, и проблема актуальна и в так называемых развитых странах.

Путину рассказали о нехватке узких специалистов в поликлиниках Орловской области. В результате пациентам приходится стоять в очередях. Президент признал, что в первичном звене здравоохранения есть проблема с кадрами. И это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах. Это задача местных органов власти - распределить нагрузку, подчеркнул Путин.

Во-вторых, эти проблемы связаны с подготовкой кадров. По словам Путина, процесс идет, медперсоналу в небольших населенных пунктах начали доплачивать. Уже отмечается приток 17,5 тысячи специалистов – но все равно их не хватает, передает ТВЦ.