Путин ответил на вопрос об абортах, захоронении Ленина и порно

Владимир Путин в завершение третьего часа итоговой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки телеканала "Спас", который объединил сразу три темы: запрет абортов, порносайты и захоронение тела Ленина.

Президент заметил, что вопрос не подходит для прямой линии, тем не менее, ответил на него. По мнению Путина, в вопросах абортов необходимо думать как о религии и демографии, так и о благосостоянии семей и правах женщин.

Касаясь темы порносайтов, Владимир Путин заметил, что порно смотрят во всем мире.

"Порносайты смотрят во всём мире, а потом - о том, как котлеты заказать. Это мировая проблема. Любые запреты имеют право на существование. Но нужно предлагать альтернативу. Чтобы человек захотел посмотреть что-то другое", - сказал Путин.

То же самое касается захоронения тела Владимира Ленина. По мнению Путина, когда-нибудь общество к этому придет, но нельзя этим вопросом раскалывать общество.