Путин о решении Байдена помиловать сына: "Я бы не осуждал его за это"

Владимира Путина в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии спросили о решении президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.

"Байден политик. Всегда важно, чего в тебе больше, политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это", - сказал российский лидер.

Кроме того, президент ответил на вопрос о том, как он изменился за те почти три года, что продолжается специальная военная операция.

"Серьезное испытание для всех - для страны, для меня. Я стал меньше шутить и смеяться", - сказал Путин.