В Анапе создали онлайн-карту для ликвидирующих ЧС добровольцев

В Анапе для помощи добровольцев, которые ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, создали онлайн-карту. В неё вошли геолокации волонтерского штаба, пункты спасения птиц, а также места обогрева. С береговой линии Краснодарского края уже убрали почти тысячу тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта. В операции по очистке побережья от мазута задействовано более 5 тысяч человек. Эта тема была в центре внимания и во время прямой линии с президентом. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо как можно скорее начать работы по подъёму танкеров. Этим вопросом уже занимаются в правительстве.

Во второй половине дня вновь разыгрался шторм. В Витязево установили боновое заграждение на реке Можепсин, чтобы ветер не наглал мазут с моря. На пляжах продолжается уборка.

Некоторые пляжи уже почти чистые, но только на первый взгляд. Топливо проникло в грунт примерно на 20 сантиметров. Поэтому приходится сгребать и вывозить толстый слой песка с нефтепродуктами на утилизацию.

На помощь едут люди со всей страны. Настрой боевой - добровольцы уверены, что справятся до летнего сезона. Работы не прекращались даже ночью. Спасатели, используя технику, продолжали убирать нефтепродукты на отдельных участках.

В Крыму предъявлено обвинение двум капитанам танкеров, потерпевших крушение в акватории Черного моря. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа, а также судоводительская, техническая и экологическая экспертизы. После улучшения погодных условий будет проведён осмотр места крушения, а также извлечение обломков судов.

Море выбрасывает на берег не только мазут, но и части потерпевших крушения судов в Чёрном море. Собрано более 100 тонн нефтепродуктов, очищено 10,5 километра береговой линии. Обследовано 130 километров. Новых очагов не обнаружено.