В эти минуты российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос. За бортом МКС сегодня работают Алексей Овчинин и Иван Вагнер.

Основная задача - установить на модуле "Звезда" оборудование для эксперимента "Монитор всего неба". Спектрометр СПИН еще в августе доставил на орбиту космический грузовик "Прогресс".

Прибор, как рассказали в Роскосмосе, позволит специалистам провести почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне. Займутся россияне и другими исследованиями. Так, в рамках экспериментов "ТЕСТ" и "Поиск" снимут панели, которые пробыли за бортом станции 3,5 года. Полученные результаты помогут ученым понять, как влияет космос на механические свойства материалов.

По плану, Алексей Овчинин и Иван Вагнер проведут все работы за 6 часов 43 минуты.