Путин о начале СВО: "Надо было принимать решение раньше"

Сегодня, 19 декабря, в Москве в Гостином дворе проходит "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Глава государства не только отвечает на вопросы россиян, но подводит итоги года. Было затронуто множество вопросов, в том числе и касающихся СВО. Так, у Путина спросили, если бы вернуться в февраль 2022 года, отменил бы он свое решение.

"Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит, я бы подумал, что решение нужно принимать раньше. Надо было раньше начинать готовиться к СВО. Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений. Вынудили нас к этим действиям. Если бы знать заранее, надо было бы проводить серьезную системную подготовку", - высказался российский лидер.

С начала СВО прошло почти три года. Владимир Путин не стал скрывать, что изменился с тех пор. По словам президента, он "стал меньше шутить и почти перестал смеяться".

"Вы знаете, мы все меняемся каждый день, каждый час. Все течет, все меняется. Но эти два с лишним года стали серьезным испытанием для всех нас, для всей страны", - философски заметил Путин.